Inter-Genoa apre la stagione 2021/22 della Serie A, le foto del match

Come recita il vecchio inno dei nerazzurri, «C'è solo l'Inter». Nella prima frazione della prima gara del nuovo campionato di Serie A, gli uomini di Simone Inzaghi sono già avanti per 2-0 contro il Genoa grazie ai gol di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, arrivato in estate a parametro zero dai “cugini”. Ma il passivo, per gli undici di Davide Ballardini, poteva essere molto più pesante: Edin Dzeko ha colpito una traversa al 25esimo e ci sono state delle parate anche da parte di Salvatore Sirigu, e il fuorigioco di Ivan Perisic. Insomma, l'Inter bacia l'esordio proseguendo il filotto che l'ha portata al diciannovesimo scudetto con Antonio Conte. Alla fine del primo tempo, però, si fanno vedere anche i rossoblu con Kallon, che però non inquadra lo specchio della porta.