Il Gp di Monaco ha visto Charles Leclerc conquistare la pole position grazie a una prestazione di livello nelle qualifiche. In gara, il monegasco è riuscito a mantenere fino ad ora la posizione davanti a Piastri, mentre Sainz chiude il podio come terzo, tallonato per tutta la gara da Norris. Verstappen non è andato oltre il sesto posto in classifica.