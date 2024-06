Gerard Deulofeu torna a correre dopo l'infortunio: «Non riesco a descrivere questo momento a parole»

Gerard Deulofeu, l'attaccante spagnolo dell'Udinese calcio ha condiviso su Instagram un momento di grande felicità per essere finalmente tornare a correre dopo un'operazione al ginocchio. A novembre 2022 si era fermato per un infortunio al ginocchio, per il quale è ricorso ad un intervento nel febbraio 2023. Ma ora finalmente l'attaccante bianconero riprende la sua corsa, e lo mostra sui social con un video, ringraziando i suoi follower per il supporto ricevuto durante il suo calvario.

