Formula 1, una fiumana rossa in fila verso l'autodromo di Imola

Le curve Tosa e Rivazza si stanno riempiendo quando mancano più di cinque ore al semaforo verde, i colori di Maranello sono ovunque a Imola, invasa da migliaia di persone attorno all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrarì, in arrivo in auto o a piedi, per la giornata decisiva del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Una fiumana di gente che si prevede sfiori quota 85mila presenze oggi, quando le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno alle 15 dalla seconda e dalla quarta posizione, per contendere la quarta prova del mondiale alle Red Bull di Verstappen e Perez, primo e terzo in griglia. Agli svincoli di Imola dell'A14 si segnalano alcuni chilometri di coda in uscita e anche all'interno della città si ci sono file di macchine per trovare parcheggio. Nel parco che circonda il circuito molti sono accampati con camper, roulotte, tende. Bandiere del Cavallino sono appese a moltissime finestre e balconi, i chioschi di cibo e gadget già circondati dagli appassionati, sotto il sole che scalda, almeno per ora, la domenica della Formula Uno.