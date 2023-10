Festival del Cinema, giocatrici Roma Volley sfilano come star al fianco di Acea

di Giacomo Rossetti

Ieri sera le giocatrici della Roma Volley Club, squadra di volley militante nel campionato di serie A1, hanno sfilato sul famoso tappeto rosso come le star di un film in occasione del Festival del Cinema di Roma. Le Wolves hanno lasciato da parte per una sera l'uniforme da gioco, vestendo abiti da gala e sfilando all’Auditorium Parco della Musica al fianco di Acea, platinum sponsor del club giallorosso per la stagione sportiva 2023/24, che ha ospitato la società all’interno del proprio stand presso la rassegna cinematografica in corso di svolgimento a Roma.

Credits foto: Acea