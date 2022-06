«Domani analizzeremo cosa è successo, ma è un ritiro che fa molto male». Così Charles Leclerc, a Sky Sport, ha commentato l'ennesimo ritiro per motivi tecnici, mentre era in testa al GP dell'Azeirbaijian. «Ora non trovo le parole... Nelle ultima tre gare ci sono state le prestazioni - ha aggiunto il pilota Ferrari . ma è mancata l'affidabilità. Altri 25 punti persi...».