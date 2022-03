F1, Ferrari in pista per le prove in Bahrain

Il campione del mondo Max Verstappen, su Red Bull, è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, gara che domenica aprirà la stagione 2022 di Formula 1. L'olandese è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'32« (1'31»936) sul circuito di Sakhir, ma molto vicino, e a lungo detentore del tempo migliore, è Charles Leclerc con la Ferrari, con 1'32«023. Terzo tempo per l'altra SF-75 condotta da Carlos Sainz (+0.584) che ha preceduto di poco George Russel con la Mercedes (+0.593). Più lontani gli altri piloti, a cominciare dal veterano Fernando Alonso (Alpine, +0.941) e da Valtteri Bottas (Alfa Romeo, +1.015) che nella prima sessione non era riuscito fare un giro cronometrato. Oltre il secondo è anche il distacco accusato dalla seconda Red Bull di Sergio Perez (+1.022) che col settimo tempo ha preceduto Mick Schumacher (Haas, +1.149) e il pluricampione del mondo Lewis Hamilton (+1.208), apparso in difficoltà con la nuova monoposto. Prima della conclusione della sessione, i team hanno messo in pista le monoposto in assetto da gara e il migliore sul passo è risultato ancora Verstappen, ma sempre con Leclerc piuttosto vicino