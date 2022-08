Europei Nuoto, Acerenza oro nella 10 km in acque libere. Taddeucci argento

Oro per Domenico Acerenza agli Europei di nuoto di Roma. L'atleta della Fiamme Oro della Polizia di Stato ha conquistato il podio nella 10 km in acque libere oggi a Ostia con 1 ora 50'33. Gregorio Paltrinieri ha concluso invece al settimo posto.

L'azzurra Ginevra Taddeucci vince la medaglia d'argento nella 10 km in acque libere femminile degli Europei di nuoto di Roma, oggi in scena a Ostia. Oro per la tedesca Leonie Beck, bronzo per la portoghese Angelica André. Taddeucci conclude al secondo posto con il tempo di 2:01:15.2. Per le altre due azzurre in gara nella 10km in acque libere, arrivano un quinto posto per Rachele Bruni con il tempo di 2:01:31.5 e una settima posizione per Giulia Gabbrielleschi in 2:02:09.3 (ieri bronzo nella 5km).