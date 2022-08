Europei femminili, vince l'Inghilterra e la Regina Elisabetta si congratula

La Regina Elisabetta ha salutato la storica vittoria della nazionale inglese femminile di calcio agli Europei come «un'ispirazione per le donne» in tutta la nazione. L' Inghilterra ha vinto i Campionati Europei, di fronte agli 87.000 di Wembley, battendo la Germania 2-1 dopo i tempi supplementari. Un successo, ha sottolineato Elisabetta, che «va ben oltre il trofeo che avete meritatamente guadagnato. Avete dato a tutti un esempio che sarà di ispirazione per le ragazze e le donne di oggi e per le generazioni future».