Empoli-Lazio, la prima di Sarri sulla panchina dei biancocelesti

Succede tutto nel primo tempo tra Lazio ed Empoli, che finisce 3-1 per i biancocelesti. A sbloccare il match del Castellani ci pensa Bandinelli, che segna all'esordio in Serie A, passano due minuti, però, e gli uomini di Maurizio Sarri, con il tandem Felipe Anderson-Milinkovic, riportano il risultato in pareggio. I toscani non ci stanno e ci provano con Mancuso e con l'autore del gol, ma ad andare in vantaggio sono i romani con Manuel Lazzari, che concretizza l'assist del serbo. Sul finale, Ciro Immobile porta la Lazio sul 3-1 finale spiazzando Vicario dagli undici metri. Nella seconda frazione, la squadra di Andreazzoli tenta di accorciare le distanze, ma il risultato rimane invariato.