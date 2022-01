Djokovic bloccato in aeroporto, i social si scatenano: centinaia i meme sul tennista

Novak Djokovic è rimasto bloccato all'aeroporto di Melbourne fermato dalle autorità australiane per alcuni problemi al visto. Come testimonia una foto postata su Instagram da Goran Ivanisevic, nel team del tennista serbo dal 2019, Djokovic è rimasto chiuso in una stanza all'aeroporto dalle 23.30 locali, le 13.30 italiane. Sul visto di Djokovic, al centro delle polemiche dopo l'esenzione ottenuta che gli permetterà di partecipare agli Australian Open nonostante l'obbligo di vaccino, i social si sono scatenati. Centinaia i meme sul numero 1 al mondo.