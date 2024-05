Chi è Benedetta, la fidanzata che ha baciato Calafiori in diretta: età, lavoro e il tatuaggio di coppia

Riccardo Calafiori ha festeggiato nel migliore dei modi l'ultima giornata in casa con il Bologna. Doppietta alla Juventus, festa per la qualificazione in Champions League e bacio in diretta durante l'intervista con la sua Benedetta. La fidanzata del difensore ha interrotto il dialogo con Giorgia Rossi, giornalista di Dazn, ed è rimasto al fianco dell'ex Roma per qualche minuto dopo averlo baciato in diretta.