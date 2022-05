Camila Giorgi incanta Parigi. La tennista azzurra ha battuto Zhang in tre set (3-6 6-2 6-2) nel primo turno del Roland Garros. La tennista azzurra aveva perso gli ultimi 12 incontri in cui aveva lasciato per strada il primo set: l'ultima partita vinta in rimonta risaliva a giugno 2021 contro Pliskova ad Eastbourne. Adesso se la vedrà con Yulia Putintseva, numero 37 del mondo. A conquistare la capitale francese anche il nuovo completino da gioco sfoggiato da Camila.