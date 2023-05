Baskin, giornata di sport al Foro Italico: ecco "Sport Day"

Sabato 27 maggio 2023 allo Stadio dei Marmi e alla Palestra Monumentale di Ateneo, si è tenuta la seconda edizione dell’UNIForoItalico Sport Day, appuntamento ideato dall’Università “Foro Italico” per promuovere la salute attraverso uno stile di vita attivo ed aperto al pubblico di ogni età. Inizialmente concepita come una giornata di porte aperte per studenti, docenti e personale dell’Ateneo, la manifestazione è diventata un grande evento – gratuito – rivolto al territorio. Anche in questa edizione i partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare oltre trenta attività motorie e sportive, inclusive e adatte a tutte le età e livelli di pratica sportiva, sotto la guida dei formatori dei professionisti del movimento e dello sport, coadiuvati dal supporto degli studenti. L’iniziativa ha dato, come lo scorso anno, l’opportunità di fare una valutazione – in spazi dedicati – del proprio stato di forma fisica e uno screening medico sportivo.