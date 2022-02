Ahi Lebron, è notte fonda Lakers: sconfitta in casa anche con i Bucks

Altra, pesante, sconfitta per i Los Angeles Lakers (26-29) contro una contender al titolo NBA: nella notta alla Crypto.com Arena i Milwaukee Bucks (35-21) di Giannis Antetokounmpo hanno la meglio sui padroni di casa, dominando e vincendo 131-116. Per i gialloviola sesta sconfitta nelle ultime dieci partite e nono posto ad ovest. A 24 ore dalla deadline del mercato la dirigenza deve inventarsi qualcosa per cambiare la rotta di una stagione fin qui molto deludente. Il fenomeno greco piazza una prestazione mostruosa da 44 punti, 14 rimbalzi e 8 assist, LeBron James si ferma a 27 punti. Altra notte da dimenticare per Westbrook: 3/11 dal campo.