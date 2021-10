Atalanta-Udinese, Gasperini è una furia in panchina

«Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Questo è un problema arbitrale grandissimo, questi signori rappresentano un problema. Devono smettere di essere difesi, devono fare i professionisti anche loro e mettere la faccia. Perché non vengono a spiegare le loro decisioni a fine partita? Non ci provano neanche, perché verrebbero fuori tutti i problemi». È il duro sfogo di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Sky dopo il pareggio interno con l'Udinese a tempo scaduto e la sua espulsione.