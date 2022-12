Argentina, esultanza provocatoria contro l'Olanda: nervi tesi nel quarto di finale dei Mondiali

Il rigore decisivo di Lautaro Martinez ha regalato all'Argentina la vittoria sull'Olanda, con conseguente qualificazione alla semifinale dei Mondiali. Una partita incredibilmente riacciuffata dagli oranje, beffati però dalla lotteria dei penalty. Il match è stato carico di tensioni: fra le due squadre non corre buon sangue e alla fine l'arbitro ha estratto ben 10 cartellini gialli. Persino Messi ha perso le staffe nel corso della gara. Dopo il rigore decisivo, gli argentini hanno esultato in maniera provocatoria verso i rivali olandesi. Che adesso dovranno aspettare (almeno) 4 anni per provare a rifarsi.