Andrea Conti, morto dopo una settimana di agonia il campione veronese: fatale l'incidente in handbike

Andrea Conti è morto a 50 anni dopo una settimana di agonia. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nella giornata di oggi, 29 settembre, e l'atleta veronese prima è entrato in coma e poi è morto all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Fatale per il campione di handbike l'incidente stradale accaduto la scorsa settimana, un terribile schianto frontale tra l'handbike di Conti e un’auto sulla strada tra Bosco Chiesanuova a Cerro Veronese, in provincia di Verona.

L'incidente in handbike

Andrea Conti era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Borgo Trento di Verona dopo quell'incidente sull'hanbike, mentre si stava allenando in vista dell'ultima prova del Giro d'Italia di handbike, che ha riportato la memoria allo schianto di Alex Zanardi.