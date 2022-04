Sogni e sacrifici degli allievi ballerini del Teatro dell'Opera in una docuserie su RaiPlay

Su RaiPlay “Scuola di danza - I ragazzi dell'Opera”, la docuserie (ideata e prodotta da Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano) che racconta i giovani allievi del Teatro Costanzi di Roma. Le puntate che vengono rilasciate in appuntamenti settimanali raccontano sogni, amori, aspirazioni e frustrazione dei ragazzi che studiano alla scuola di danza del Teatro dellOpera, diretta da Laura Comi. Sotto le telecamere le vicende di un gruppo di allievi degli ultimi anni di corso, tra i 16 e i 20 anni, alle prese con la preparazione di Coppelia: allenamenti, sacrifici, la vita in famiglia o in collegio, i lavori per mantenersi e le ore davanti a YouTube per raccontarsi