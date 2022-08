“Tutto chiede salvezza”, su Netflix dal 14 ottobre sette giorni in un ospedale psichiatrico

Netflix annuncia che “Tutto chiede salvezza”, la serie in 7 episodi, liberamente tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, sarà disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 14 ottobre 2022. Sette episodi, uno per ciascuno dei sette giorni di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) cui Daniele (Federico Cesari) viene sottoposto a seguito di un crollo psicotico. Alla regia Francesco Bruni che ha anche scritto la serie insieme a Daniele Mencarelli, Daniela Gambaro, Francesco Cenni.