Jovanotti sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2022 ha scelto di portare la poesia Bello Mondo di Mariangela Gualtieri. «La poesia mi ha aiutato in questi anni» ha detto il cantante «la poesia riempie i vuoti e ti lascia davanti a un abisso e al cielo e tu riesci a non sentirti solo. Dall'antichità a oggi la poesia risponde a domande che non ti sei fatto».