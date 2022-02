Sono stati annunciati oggi i film candidati ai premi Oscar 2022 che verranno consegnati a Los Angeles il 27 marzo. Per la 94esima edizione del premio, tra i cinque titoli che hanno ricevuto la nomination per il miglior film internazionale c'è anche l'italiano "è stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. Ecco gli altri film in gara che provengono da Giappone, Norvegia, Danimarca, e - per la prima volta nella storia - Buthan.