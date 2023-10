Con disegni a sfondo erotico Milo Manara firma scene e costumi del capolavoro di Mozart: «In “Così fan tutte” a furia di travestirsi si perde la percezione della propria identità»

Ninfe, satiri, cupidi e dei, Apollo e Venere, Minerva e Mercurio: Milo Manara, a 78 anni, debutta nella lirica, disegnando scene e costumi, colorati ed erotici di “Così fan tutte di Mozart”, che il 20 ottobre inaugura la 56/a Stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi. L'artista si ispira alle Metamorfosi di Ovidio. E per l’occasione ha realizzato una eccezionale serie di illustrazioni sulle metamorfosi di Zeus, tra travestimenti e corteggiamenti. «Chi legge il capolavoro di Ovidio sa che è pieno di travestimenti a scopo di seduzione e in “Così fan tutte”, alla fine, a furia di travestirsi, si perde la percezione della propria identità». A Palazzo Pianetti (Sale Betto Tesei), fino al 29 ottobre, saranno esposti i disegni originali di Manara per il capolavoro mozartiano.