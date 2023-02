Da Verona a Palermo, i teatri lirici italiani si mobilitano per salvare Villa Verdi: 14 concerti dal 10 febbraio al 15 giugno

I teatri lirici italiani si mobilitano per contribuire alla salvaguardia della casa-museo di Giuseppe Verdi. Con 14 serate in cartellone dedicate al compositore di Busseto, i principali enti musicali hanno risposto all'appello lanciato dal Ministro Gennaro Sangiuliano di contribuire all'acquisizione di villa Verdi, la tenuta a Sant'Agata di Villanova sull'Arda, a lungo residenza del musicista e ora custode di una straordinaria mole di cimeli, dal pianoforte al suo cilindro, fino ai guanti usati una sola volta dal maestro per dirigere la Messa di Requiem per Manzoni, a Milano. I ricavi dei concerti che, dal 10 febbraio al 15 giugno, e forse oltre, si terranno a Verona, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Genova, Cagliari, Palermo, Trieste, Bari, Napoli, Firenze, Milano verranno devoluti all'acquisto del sito verdiano e delle sue pertinenze.