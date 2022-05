Julia Roberts illumina Cannes: l'attrice sfila sul red carpet del festival

Julia Roberts sfila sul red carpet con un tailleur nero in tutta la sua inossidabile eleganza. Il solito sorriso e decine di scatti e applausi. L'attrice, 54 anni, vincitrice del Trophée Chopard, dovrà consegnare un premio a due star emergenti durante una cena di gala, in programma il 19 maggio. Per chi aspetta di rivederla al cinema, l'attesa non sarà lunga. In autunno tornerà nelle sale con “Ticket to Paradise”, film nel quale interpreta l'ex moglie del suo grande amico George Clooney.

Tom Cruise a Cannes per tornare a volare: entusiasmo per la star di Top Gun