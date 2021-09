Jennifer Lopez protagonista anche sul red carpet di New York

Jennifer Lopez sempre in prima pagina. Dopo Venezia, la star compagna di Ben Affleck torna negli Stati Uniti e stavolta al Met Gala, l'evento benefico annuale per il Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, a New York. La cantante ha sfilato sul red carpet nello show di presentazione del Met Costume Institute, "In America: A Lexicon of Fashion" che si apre il 18 settembre 2021, anticipazione di 'In America: An Anthology of Fashion' che si aprirà il 5 maggio 2022 per poi concludersi 5 settembre 2022.