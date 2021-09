Il mito contemporaneo di Dimitris Papaioannou conquista Torinodanza

Un toro rubato alla mitologia attraversa fasci di luci nitide che rendono il palco una galleria d’arte contemporanea. I danzatori, opere d’arte in movimento: omini di Magritte e Venere in una conchiglia di plastica, massi ciclopici e un mare distopico, silenzi interrotti dalle musiche di Vivaldi accompagnano corpi nudi impegnati in mille azioni, quotidiane, erotiche, ironiche. Dimitris Papaioannou, 57 anni, torna al Festival Torinodanza (curato da Anna Cremonini) e conquista il pubblico con la sua nuova e attesa creazione Transverse Orientation, in programma fino al 26 settembre alle Fonderie Limone di Moncalieri. E poi al Festival di Reggio Emilia e al Sadler's di Londra