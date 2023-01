Golden Globes 2023 vincitore: miglior film e miglior attore, ecco chi è stato premiato

"Gli Spiriti dell'Isola" e "The Fabelmans" sono i miglior film del 2022 rispettivamente nella categoria commedia e film drammatico. Questo il verdetto dei Golden Globes 2023 annunciato in una diretta tv in cui ha fatto un'apparizione cameo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato dall'amico Sean Penn: «È chiaro chi vincerà», ha detto.