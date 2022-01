È stata eliminata subito Eva Grimaldi dal Gf Vip. Ma i pochi giorni di permanenza nella casa le hanno permesso di raccontarsi ancor di più. Una vita difficile quella della ex di Gabriel Garko che è riuscita a riprendersi le sue rivincite grazie a sua "marita" Imma Battaglia. Ieri in diretta la sorpresa della moglie di Eva è stata un colpo al cuore per tutti, Signorini compreso.