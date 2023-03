Bob Wilson, Arvo Part e Lucinda Childs: tre maestri dell'avanguardia per “Adam's Passion”, coproduzione tra Opera di Roma ed Eur S.p.A. venerdì 31 marzo e sabato primo aprile alla Nuvola

Debutta a Roma, lo spettacolo teatrale Adam's Passion, ideato nel 2015 da Robert Wilson in collaborazione con Arvo Pärt e proposto in esclusiva grazie a una coproduzione tra Opera di Roma ed Eur S.p.A. il 31 marzo (ore 21) e il primo aprile (ore 18) al Roma Convention Center La Nuvola. Un’opera d’arte totale, la definisce il regista guru Robert Wilson, perché «tiene insieme musica, canto, danza, movimento, luci e scenografia, restituendo a ogni elemento ugual valore». Musiche di Arvo Part, in scena la leggendaria ballerina e coreografa Lucinda Childs. Il primo incontro tra gli artisti avvenne alla Cappella Sistina, durante una conferena organizzata da Papa Benedetto XVI, tra intellettuali da tutto il mondo