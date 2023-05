Da Hrůša a Gatti, e poi Trifonov, Pollini, Argerich, Currentzis, Levit, Kissin e Lang Lang: star del podio e solisti prestigiosi per la nuova stagione di Santa Cecilia

Un omaggio a Roma con la musica di Respighi diretta da Iván Fischer e le immagini curate da Yuri Ancarani per inaugurare il 12 ottobre la Stagione Sinfonica. Poi una girandola di grande musica, dal barocco al contemporaneo, con le star del podio, i solisti prestigiosi, debutti di giovani talenti, due tournée in Europa con la novità, dal 23 marzo al 1 aprile, del Festival di Pasqua a Salisburgo dove l'orchestra con Antonio Pappano nella veste di direttore emerito saranno in residenza per una settimana.

Il cartellone 2023-2024 dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è ricco di nomi di prestigio, da Jakub Hrůša a Daniele Gatti, Daniil Trifonov, Maurizio Pollini, Martha Argerich, Teodor Currentzis, Igor Levit, Evgeny Kissin, Vkingur àlafsson, Lang Lang, Lahav Shani, Elīna Garanča, Ildar Adbrazakov, Patricia Kopatchinskaja.