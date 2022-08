Con i mille travestimenti del tenore Juan Diego Flórez, il 9 agosto si apre il Rossini Opera Festival, fino al 21 a Pesaro

Il Rossini Opera Festival sarà inaugurato martedì 9 agosto alle 20 alla Vitrifrigo Arena da una nuova produzione di Le Comte Ory con Diego Matheuz sul podio dell’Orchestra Sinfonica della Rai. La regia, le scene e i costumi sono di Hugo De Ana, nel cast, Juan Diego Flórez, star del belcanto e direttore artistico della manifestazione. Flórez torna a interpretare questo ruolo, suo cavallo di battaglia da 20 anni, in una produzione pirotecnica, in cui si traveste da eremita, da pellegrina e da suora, sfida se stesso. Le tre repliche si terranno il 12, 16 e 19 agosto. In programma a Pesaro fino al 21 agosto due nuove produzioni (oltre a Le Comte Ory, anche Otello), la ripresa della Gazzetta, Il viaggio a Reims dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”, quattro Concerti lirico-sinfonici, due Concerti di Belcanto, il ritorno di Rossinimania e il Gala celebrativo per i 40 anni di Pier Luigi Pizzi al ROF