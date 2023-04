Amore, inganni e colpi di scena, arriva all'Opera di Roma La fille mal gardée con l'étoile Rebecca Bianchi

L'étoile Rebecca Bianchi, 33 anni e 4 figli, è la protagonista di La fille mal gardèe, il balletto più antico in repertorio nelle compagnie di tutto il mondo: debuttò in Francia nel 1789 e al Costanzi nel 1881. Dal 2 al 9 maggio al Teatro dell'Opera, nella versione del coreografo inglese, sir Frederick Ashton, ispirata alla campagna del Suffolk. La storia di due giovani innamoratissimi: Lise ama il contadino Colas, ma sua madre (personaggio en travesti) vuole darla in sposa al figlio di un ricco fattore. Feste campestri, danze, inganni, scherzi e colpi di scena. E lieto fine. Con Rebecca Bianchi, si alterneranno nel ruolo di Lise l'étoile Susanna Salvi e la solista Federica Maine. Daniil Simkin sarà Colas, insieme all’étoile Alessio Rezza, al primo ballerino Claudio Cocino e al solista Simone Agrò. Insieme con i ballerini in un paesaggio coloratissimo, anche un cavallino. Dirige l'orchestra Philip Ellis.