Percussioni, vasche d'acqua e oblò: Jules Verne di Battistelli inaugura Biennale Musica

Inaugura oggi, mercoledì 14 settembre, “Out of stage”, secondo capitolo della Biennale Musica 2022 sotto la direzione della compositrice Lucia Ronchetti e con la produzione della Biennale di Venezia. Al centro del 66esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea un viaggio nel teatro musicale che prende il via con Giorgio Battistelli, Leone d'oro alla carriera, e uno dei suoi lavori più emblematici, “Jules Verne”, in scena al Teatro La Fenice (ore 20) in un nuovo allestimento originale e spettacolare, protagonista il trio di percussionisti Ars Ludi, destinatari del Leone d'argento: musicisti con i piedi in acqua in una nave immaginaria con le percussioni tra gli oblò. L'opera sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3 e successivamente in differita su Rai 5.

Oltre 300 artisti saranno in scena fino al 25 settembre: concerti scenici, installazioni sonore immersive, opere radiofoniche, letture performative, performance sperimentali, nuove forme di teatro vocale e strumentale ispirate alla sacra rappresentazione e al madrigale rappresentativo, nei luoghi storici di Venezia. Le nuove produzioni di teatro musicale saranno presentate, oltre che negli spazi dell'Arsenale, al Teatro La Fenice, nel Salone Sansoviniano della Biblioteca Marciana, nella Basilica di San Marco, nella Sala capitolare della Scuola Grande di San Rocco, al Teatro Goldoni,