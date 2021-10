80 anni di Bob Wilson: nuovo spettacolo all'Auditorium di Roma, il 16 incontra il pubblico a Milano e poi un'installazione su Kerouac

Per i suoi ottanta anni (compiuti il 4 ottobre), Robert Wilson torna a Roma, al Parco della Musica, assieme alla coreografa Lucinda Childs con cui ha collaborato per il leggendario “Einstein on the beach”: Robert Wilson conduce in questi giorni un workshop creativo all’Auditorium per la realizzazione di uno spettacolo che avrà il suo debutto mondiale a giugno con il titolo provvisorio “A work in three parts”. Impegnati nell'evento anche i giovani componenti della formazione romana MP3\dance company diretta da Michele Pogliani e la Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretta da Tonino Battista. Il 16 Wilson sarà a Milano alle 18,30 al MEET center di Piazza Oberdan Wilson dove incontrerà il pubblico nel format MeetMediaGuru. A Milano è atteso anche per una installazione dedicata a Kerouac