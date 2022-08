Biennale College/Case sonore, ballerini “galleggianti” e macinini del caffè che diventano strumenti: in scena la “fabbrica” veneziana di nuovi talenti

Case con le pareti di laser e l'arredamento di musica, i rumori di un antico macinino tradotti in note per raccontare lo sfruttamento nelle piantagioni di caffè, ballerini in navigazione su zattere galleggianti: ecco i “saranno famosi” delle arti e dello spettacolo cui la Biennale di Venezia offre un trampolino di lancio con il College. Da tutte le parti del mondo si presentano a centinaia con borse cariche di sogni e di ingegno. Dal 31 agosto all'11 settembre, quattro nuovi registi sfileranno sul red carpet della Mostra del Cinema, insieme con star hollywoodiane, e dal 14 settembre debuttano i talenti della sezione musica diretta da Lucia Ronchetti. Nei mesi scorsi applausi per le proposte teatrali e di danza. Ancora in esposizione all'Arsenale i lavori che hanno vinto il bando per partecipare alla mostra d'arte di Cecilia Alemani