Il pop trascinante della Carrà si fonde con la lirica: gran successo a Bergamo per “Raffa in the Sky”. In platea anche la cantante d'opera Cecilia Bartoli

Gran successo per “Raffa in the Sky”, la prima opera lirica che ha come eroina una figura iconica della televisione italiana. Tra Tuca Tuca, arie e concertati, al Teatro Donizetti di Bergamo fino all’8 ottobre. L'altra sera in platea anche la regina della lirica Cecilia Bartoli che si è fatta fotografare con i cartonati della Carrà. La musica è del giovane compositore Lamberto Curtoni, allievo di Sollima. Il libretto è di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli, da un’idea di Francesco Micheli che firma anche la regia. Un'opera che fonde il pop trascinante della Carrà con le forme liriche anche più tradizionali: un cast di cantanti lirici, Carmela Remigio, Gaia Petrone, Dave Monaco, Haris Andrianos, Roberto Lorenzi, diretti dal maestro Carlo Boccadoro, i danzatori della Fattoria Vittadini. E Chiara Dello Iacovo, attrice piemontese diplomata allo Stabile di Torino, cantante con partecipazioni a Musicultura 2015 e al Festival di Sanremo, Nuove Proposte 2016, nei panni della Carrà. Una “fantaopera” con la Carrà nei panni di un’aliena che arriva sulla terra, spedita dagli Dei del pianeta Arkadia, per cercare di salvare un’umanità disastrata. La vita della Carrà s’intreccia con quella di una famiglia italiana: Vito, Carmela e il figlio Luca che attraverso la predicazione dell’aliena si svelano a loro stessi.