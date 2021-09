Tornano gli Abba con un concerto tutto in digitale

"Mama mia!" è il caso di dirlo. Dopo una pausadi quasi 40 anni, tornano infatti gli Abba. La band che ha fatto la storia della disco music ha registrato due nuove canzoni. "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down", che faranno parte dell'album 'Voyage', in uscita in tutto il mondo il prossimo 5 novembre su etichetta Universal Music Group. Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid dal prossimo 27 maggio si esibiranno anche - ma solo digitalmente - con una live band di 10 elementi alla Abba Arena, un'arena da 3000 posti appositamente costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra.

