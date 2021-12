Palermo, dal parrucchiere si fa il vaccino. «Si è presentato anche un No vax»

«Più siamo prima vinciamo». È questo lo slogan che Nunzio Reina, titolare di un Centro benessere a Palermo e responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia, ha coniato al termine della prima giornata di vaccinazioni anti Covid all'interno del suo negozio. Più di venti le persone che si erano prenotate per far coincidere l'appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista con la somministrazione del vaccino. «È andata benissimo - racconta Reina all'Adnkronos - Il commissario Costa (commissario per l'emergenza Covid a Palermo ndr) e il suo gruppo hanno dato un ottimo servizio e dalle 9 a mezzogiorno abbiamo vaccinato tutti quelli che ne hanno fatto richiesta». A disposizione i vaccini Pfizer e Moderna. Parecchie le terze dosi effettuate, su clienti di tutte le età. ra i vaccinati di oggi anche un No vax e due persone, un uomo e una donna, che erano andati al Centro solo per il loro trattamento e poi si sono convinti a fare il vaccino.