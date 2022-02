Calo dei test positivi da Covid confermato nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, con 68.214 contagi censiti su oltre un milione di tamponi quotidiani nel giorno del preannuncio da parte del premier Boris Johnson di una possibile normalizzazione pressoché totale dell'emergenza prima di fine febbraio in Inghilterra, segnata dalla revoca dell'obbligo d'isolamento legale per le persone infettate e dalla riduzione di fatto della scala d'allerta da pandemia a endemia.