Zagarolo, uomo investito da un treno: stazione chiusa e caos treni

In nottata poco dopo mezzanotte la Sala Operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato presso la stazione ferroviaria di Zagarolo le squadre di Palestrina e quella di Frascati per un soccorso a persona finita sotto le rotaie di un treno. In cui ha perso la vita un uomo di mezza età. Investito dal treno, forse un suicidio, in corso indagini da parte della Polfer di Roma. A causa dell’incidente ferroviario è rimasta chiusa la stazione di Zagarolo fino alle 7,30 circa di stamattina con treni interrotti e ritardi.