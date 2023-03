Zagarolo, furgone pieno di bombole finisce in una scarpata: pompieri al lavoro per recuperarlo

Zagarolo, un furgone che trasportava bombole si è sfrenato ed è finito in una scarpata. Salvo per miracolo il conducente che è riuscito a scendere poco prima che il mezzo precipitasse nel dirupo profondo decine di metri. Sul posto i vigili del fuoco di Palestrina, il nucleo soccorso alpino fluviale e il carro per il rilevamento radioattivo e biochimico per il recupero di alcune bombole all'interno del mezzo. È successo poco dopo le 10:00 invia Valle del Formale in una zona periferica della cittadina dei Castelli Romani.