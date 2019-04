Virginia Raggi: «Ecco i nuovi semafori: incroci più sicuri in città»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sindaca di Roma annuncia su Facebook l'arrivo dei nuovi semafori in città. Virginia Raggi scrive sul suo post: «Attraversamenti pedonali e incroci più sicuri grazie ai nuovi semafori che stiamo installando in città. Vi mostro quello che abbiamo messo in funzione su viale Duilio Cambellotti, in zona Tor Bella Monaca: uno strumento importante per la sicurezza dei pedoni e per il controllo del traffico».«Ne stiamo installando altri in via Gregorio VII in zona Aurelia e in zona Monti Tiburtini-Pietralata in via dei Durantini, all’incrocio con via Filippo Meda, dotati di dispositivi per ipovedenti e lampadine al led per il risparmio energetico».«Stiamo portando avanti un programma preciso che prevede anche la ristrutturazione di molti impianti esistenti, come all’incrocio tra via di Donna Olimpia e via Vitellia, e in piazza della Croce Rossa-via del Policlinico, dove abbiamo terminato i lavori».«Quest'anno abbiamo stanziato 3,2 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti da posizionare in varie zone, dal centro alla periferia. Tutto questo, per un migliore controllo della viabilità e del traffico, ma soprattutto per rendere gli attraversamenti pedonali più sicuri. Interventi che rientrano anche in opere di riqualificazione come quella in corso in via Amba Aradam, all’incrocio con Porta Metronia, dove sono già state posizionate strisce pedonali a led».