Vicovaro Mandela, falco ferito atterra in autostrada: salvato da due agenti della Polizia Stradale di Albano (foto Sciurba)

Autostrada Roma L'Aquila: l'equipaggio di una volante della Polizia Stradale di Albano in servizio presso il tratto autostradale A 24 all'altezza di Vicovaro Mandela nel primo pomeriggio di ieri ha notato in direzione Roma, un forte rallentamento del transito autostradale con fila molto lunga. I due agenti a bordo, si sono accorti, che la fila di auto in rallentamento era dovuta alla presenza in terra, nei pressi della corsia di emergenza di uno splendido esemplare di gheppio, un piccolo falco, ferito ad un'ala, che era planato e atterrato sull'autostrada in cerca di aiuto. Così i due poliziotti, come raccontano i numerosi automobilisti in transito, si sono subito attivati. E senza creare intralcio al transito automobilistico e in piena sicurezza hanno raccolto il rapace, con grande difficoltà, in quanto cercava di allontanarsi, pur non riuscendo a volare. Dopo alcuni minuti si sono portati dopo le varie segnalazioni previste e le ricerche di una struttura veterinaria, presso il Centro Lipu di Roma in via Aldovrandi, dove il gheppio è stato preso in cura dai veterinari del centro rapaci. Dove ora verrà curato e poi liberato in volo in una zona adatta al suo habitat naturale a cura degli stessi operatori della Lipu. Foto Luciano Sciurba