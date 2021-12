Velletri-Roma, 24 ore di inferno per incidente ferroviario e guasto tecnico (foto video Luciano Sciurba)

Velletri, la linea ferroviaria Velletri - Roma è stata blocata da ieri poco dopo le 18 fino alle 5 di stamattina per un autovettura Renault Clio finita sotto a un treno, dopo che la donna al volante era rimasta incastrata con la ruota nello scalino della pedana del passaggio a livello tra Lanuvio e Cecchina. Per fortuna nessuna vittima e nessun ferito una tragedia sfiorata, la donna quando ha visto le sbarre abbassarsi con l'aiuto di un ragazzo che transitava con la sua auto dietro a lei, è riuscita a scendere e mettersi in salvo scappando lontano, mentre arrivava il treno in corsa da Velletri, direzione Roma.

I vigili del fuoco di Velletri sono stati diversi ore sul posto hanno dovuto tagliare l' auto e rimuoverla da sotto il treno che l'aveva centrata e spostata per circa 300 metri sulla ferrovia. Poi il personale di Trenitalia ha rimosso il treno e la Renault Clio della 55enne che risiede nella zona e si dirigeva ieri nel tardo pomeriggio verso la via Nettunense, in una zona periferica. Questa mattina ancora black out della linea dalle 7 alle 9 per un guasto all'impianto del passaggio a livello di Pavona, con i treni fermi sui binari in entrambe le direzioni, con bus sostitutivi e personale di Trenitalia sul posto che cercava di calmare gli animi esasperati di centinaia di pendolari, che tentavano di raggiungere la capitale e gli altri comuni delle 12 stazioni ferroviarie per andare a lavoro o scuola, con grande calca sui bus e contestazioni, al freddo, sotto la pioggia nell'orario di punta di maggior frequenza di passeggeri. Solo dopo le 9 sono cominciati a ripartire alcuni treni, come annunciato dagli altoparlanti delle varie stazioni.

Foto Video Luciano Sciurba