Velletri, incidente stradale via Pratoni del Vivaro: due feriti gravi, elitrasportati in ospedale

Velletri - Un incidente stradale avvenuto poco fa sulla strada provinciale SP 18 Pratoni del Vivaro ha coinvolto 4 auto dopo un frontale tra una Dacia Duster e una Matiz Chevrolet, guidate da un ragazzo di diciotto anni e una donna di 60. Entrambi di Velletri e trasportati da due elisoccorsi al San Camillo e al Gemelli in codice rosso. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri per i rilievi, i vigili del fuoco di Marino per estrarre i feriti dalle lamiere contorte. Due ambulanze del 118 di Frattocchie e Velletri, hanno soccorso i feriti prima di affidarli alle eliambulanze. Alcune volanti della polizia di stato hanno chiuso la strada dalle 18 alle 19.30 per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

Foto Luciano Sciurba