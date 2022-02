Velletri, arrestati medico e due pazienti: false somministrazioni di vaccini per i Green pass

Velletri, la guardia di finanza della locale compagnia, ha tratto in arresto in flagranza di reato un medico 64enne del posto, che aveva praticato alcuni falsi vaccini, iniettando altre sostanze fisiologiche, consegnando poi falsi green pass dietro compenso in denaro, tra i 50 e i 100 euro, le ipotesi dei finanzieri diretti dal capitano Giovanni Botta. Il medico di famiglia che avevo lo studio in via del Comune, in centro, è stato filmato dai militari mentre prendeva i soldi del falso green pass da una donna di mezza età che insieme ad un altro conoscente si era recata per avere la cerificazione verde falsa, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, sono stati arrestati anche i due pazienti, per il reato di corruzione in concorso e false certificazioni mediche. Si sta ora accertando se il medico, avesse praticato anche altri falsi vaccini e redatto altre certificazione non vere, il libero professionista, aveva già precedenti giudiziari per una truffa alle assicurazioni, essendo finito al centro di una indagine, insieme ad altri medici ortopedici del posto, alcuni anni fa, per delle certificazioni mediche false per riscuotere i risarcimenti assicurativi.