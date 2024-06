Velletri, al Carcere di Contrada Lazzaria tutti in campo con l'iniziativa " La Partita con Mamma e Papà"

Velletri, presso il Penitenziario di Contrada Lazzaria, continuano le iniziative sociali, nel rispetto della sicurezza di tutti i presenti, detenuti, ospiti, volontari, educatori, personale della struttura, Polizia Penitenziaria, per il recupero e la socializzazione delle persone in regime di carcerazione. Ieri mattina dalle 10 alle 13 si è tenuta l'iniziativa " La Partita con Mamma e Papà " voluta dalla direttrice del Carcere veliterno Anna Rita Gentile, in sinergia con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Circa 80 detenuti, hanno potuto passare delle ore spensierate, all'aperto, nel campo di calcio della struttura, dove i loro familiari, genitori, figli, mogli, fratelli, sorelle, nonni, sono stati fatti entrare per la bellissima e incoraggiante mattinata insieme. Dove si è giocato, ci si è abbracciati, mangiato qualcosa insieme, scambiato due parole sulla propria esperienza di vita. Sempre con la speranza e la meta di vedere presto fuori dal Carcere e pienamente reintegrati nel mondo esterno, coloro che al momento, da varie parti dei Castelli Romani, da Roma e provincia, dalla provincia di Latina , sono in regime di custodia cautelare in carcere. Sono molte le iniziative sociali e culturali, oltre che di produzione agricola, che si tengono nel Penitenziario veliterno, dove ci sono circa 600 detenuti, a fronte di una capienza di circa 400, tra i nuovi ed i vecchi edifici. Da poche settimane è stata riaperta l'area ricettiva con bar, sala giochi, sala d'aspetto con tv, mensa, salottino per il personale e gli ospiti. Negli spazi e nei terreni dell'Istituto Penitenziario, ci sono anche l'orto e le serre di produzione agricola, con la vendita degli ortaggi dei fertili terreni locali, che avviene il martedì e il venerdì, in orari di apertura del negozio nel piazzale del Carcere, a cui tutti possono accedere. A breve, come ha dichiarato la direttrice Anna Rita Gentile, che da un anno dirige la struttura detentiva dei Castelli Romani ; " saranno operativi anche il campetto di calcetto in erba sintetica e la nuova palestra, rimessa a posto (per il personale). Stiamo lavorando anche per la riapertura della cantina e il frantoio, per la produzione di olio e vino . Inoltre nel Carcere si tengono anche corsi scolastici, esami per diplomi di maturità in collaborazione con l'Istituto Agrario e l'Alberghiero Tognazzi, oltre che con altre Scuole del territorio". Grandi emozioni e scene di grande affetto e socialità quelle vissute ieri mattina, per l'iniziativa "La Partita con Mamma e Papà " . Evento organizzato dalla direzione del Carcere in collaborazione con l'Associazione "Bambini senza Sbarre" e l'organismo Internazionale " Children of Prisoners Europe", che lo ha ideato, a cui hanno preso parte gli educatori del Penitenziario veliterno, i volontari dell'Associazione "Volare" di Velletri, il personale della Polizia Penitenziaria, la direttrice del Carcere Anna Rita Gentile, la segretaria della direzione generale Sabrina Falcone. E soprattutto sono stati presenti sul campo di calcio a 11, per giocare, abbracciarsi e socializzare insieme i familiari e una nutrita rappresentanza dei detenuti del Carcere, in uno spirito allegro, mite e di grande gioia sotto il cocente e caldo primo sole estivo . Questa manifestazione si tiene dal 2015 in tutta Europa, nella Giornata della Carta dei Diritti dei Bambini, figli di persone detenute. Foto Luciano Sciurba