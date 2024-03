Valmontone incendio al centro commerciale I Macinanti: distrutta una gioielleria, struttura evacuata

Valmontone, un repentino incendio si è sviluppato ieri alle prime ore della sera al Centro Commerciale "I Macinanti", all'interno della nota e storica gioielleria Osmelli, sita al primo piano, che è andata completamente distrutta, per un probabile corto circuito allìimpianto elettrico degli uffici. Poco prima delle 19 l'intera struttura del Centro Commerciale, pieno di clienti, è stata evacuata dai vigili del fuoco di Colleferro e di altri distaccamenti vicini giunti sul posto con molti mezzi e autobotti, unitamente ai carabinieri e alla polizia locale. I pompieri della squadra 16A di Colleferro sono ancora sul posto per la bonifica completa dell'incendio e i controlli del caso , il centro commerciale di via Lanna rimane chiuso anche per la giornata di oggi visto gli ingenti danni provocati agli ambienti dalle fiamme e soprattutto dal fumo ieri sera. Da Roma, sono arrivati anche il Carro Autoprotettori e il mezzo Estrattore dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, con il funzionario capo turno . La sindaca Veronica Bernabei ha dichiarato ieri sera che non si sono registrati feriti o intossicati grazie al pronto intervento dei pompieri, delle forze dell'ordine locali e del personale della struttura commerciale che hanno fatto subito evacuare i locali del Centro Commerciale e la zona antistante. Sul posto si sono recati anche il vice sindaco Pierluigi Pizzuti e il consigliere delegato alla sicurezza MassimoTerzini, per accertarsi dei fatti. Foto Luciano Sciurba