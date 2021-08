Al Drive In vaccinale di Valmontone molti cittadini prenotati presso la piattaforma regionale, da oggi aperta anche alla fascia Junior da 12 a 18 anni, sono rimasti per diverse ore in fila in auto al sole con il termometro che segnava 40 gradi. Una coppia di Rocca di Papa con una bambina in auto, che aveva l'appuntamento alle 17, ha dovuto fare 2 ore e mezza di fila e attendere fino alle 20 sotto il sole cocente in auto. Stessa situazione per centinaia di automobilisti. Foto Luciano Sciurba